台中一中學生公開樂器報告內容的梗圖，只有「王力宏」，並沒有「白雲」。（台中一中學生提供／盧金足台中傳真）

台中一中學生與音樂老師因對報告內容掀起互嗆校園風波，14日學生23頁報告曝光，除王力宏照片，加註「學音樂的孩子不會變壞」「喔！是嗎？」另一個四格圖畫設計對話是「你不覺得學古箏的都很囂張嗎？」有人不解的發問「為什麼？」另一人冷回「他們會擺架子」，成為「笑」果十足的梗圖。

台中一中學生與老師對樂器報告內容，連日來成為各界熱議話題，這份報告內容，為何會讓音樂老師以高二教材要求高一學生刪除報告內容？

學生面對各方關注，今天也首度曝光同學花費多時製作的報告內容，以PowerPoint檔案設計的報告共有23頁，第2頁與最後1頁註明為「第一組與目錄與問題」留白空間。

由於遭前桃園市議員王浩宇在臉書發文，稱因為內文有「白雲」梗圖才讓音樂老師不滿，學生公開報告內容，實質內文的20頁次中，「王力宏」的照片打臉王浩宇內有「白雲」的照片。

這以音樂創作特色的藝人「王力宏」，學生在照片上加註「學音樂的孩子不會變壞」，「喔！是嗎？」

另一張「笑點」級的梗圖，是由四格古裝造型的人物，以設計對白呼應樂器報告主題，一般樂器彈奏，有的是架在肩上或抱著彈奏，古箏則有特別待遇，彈奏者必須以古箏腳架置放，才能彈奏。

中一中學生在報告中的四格梗圖，以冷笑話 設計對白，其中一人發問，「你不覺得學古箏的都很囂張嗎？」圖中接著有人提問「為什麼？」另一人猶如冷面笑匠回說「他們會擺架子」，最後一張圖是發問者遭圍毆，生動描述出古箏彈奏時的樂器特色。

對一堂音樂課引發各種議論，學生表示，「對老師的教學沒有不滿，是單一的事件」，但聽到不實內容非常不OK，希望他們多了解，再發表言論，有些人不知牽亡歌是什麼，就出言評論，他們有必要澄清。