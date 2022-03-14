女星薔薔以犀利嗆辣形象廣受大眾歡迎，近日她在訪談節目中提到過往情史，其中一位前男友衛生習慣不良，導致她婦科慘遭感染，甚至一度以為自己患上愛滋，幸好檢查過後只是免疫力低下，飽受驚嚇的她也火速選擇與該任男友分手。

薔薔說前男友下面很臭(圖/《醫師好辣》)

節目《醫師好辣》大談女性私密處主題，薔薔在節目中直呼：「男生是造成女性婦科問題的原兇！他們永遠都是帶原者。」原來過去她曾交往一任男友，對方下體很臭，只要發生關係後，薔薔就一定會發炎，甚至黴菌感染去看婦產科，照醫師給的建議用100度的熱水燙內褲殺菌，病情仍舊反反覆覆。她只好自費去做檢查，檢查結果出來子宮抹片檢查異常，連帶包含4種人類乳突病毒，其中還有1、2種是比較嚴重的，讓當時年僅20歲的她嚇壞了。

醫生建議薔薔拿高溫熱水殺菌(圖/《醫師好辣》)

薔薔分享當時的烏龍趣事，由於當年衛生觀念不足，人類乳突病毒（HPV）和愛滋病HIV傻傻搞不清楚，一度以為自己得到愛滋病。還刻意低調去黃絲帶中心偷偷拿檢驗紙回家測。後來才發現是虛驚一場，不過經歷此事，薔薔才發現男友是病毒帶原者，與前男友分手後禁慾一年，身體才漸漸康復。

婦產科醫師鄭丞傑提到：「黴菌感染通常是潮溼和抵抗力下降造成，就連未有性行為者也可能感染，最好的解決方法還是改善潮濕環境跟提升抵抗力。」，至於女性的子宮頸癌，婦產科醫師鄭丞傑也拿出數據：「高達99.7％是性行為傳染。」

政府政策鼓勵民眾若懷疑自己染了性病，要盡早到醫院治療，以免耽誤最佳治療期。