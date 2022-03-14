美國汽油價格在上周五創下歷史新高後，周末小幅回落。分析師表示，只要原油價格上漲，汽油價格也將反彈。經濟學家此前警告，對美國消費者而言，最壞的情況還在後頭，汽油價格恐將重返「經濟大蕭條」時期的高點。

俄國入侵烏克蘭使原油供應可能受阻的預期升高，在上周帶動原油價格和汽油價格狂漲。布蘭特期油和美國期油在3月7日分別站上每桶139.13美元和130.50美元，雙雙創下2008年以來最高價，惟上周周線分別收跌4.8%和5.7%。

根據美國汽車協會（AAA）提供的數據，美國汽油零售價格在上周五創下歷史新高，為每加侖4.331美元，周日連跌第2天，來到每加侖4.325美元。

上周三美國期油大跌12.5%，收在每桶108.7美元，創下去年11月以來最大單日跌幅，盤中一度下挫16.22%，報103.63美元。布蘭特期油收跌13.16%，為每桶111.14美元，創下2020年4月21日來最大單日跌幅，盤中一度急挫17.49%，報105.6美元。阿拉伯聯合大公國和伊拉克表態願意增產以緩解俄烏戰爭對原油供應的衝擊，是油價大跌的主要原因。

俄烏戰爭不見停火跡象，但俄羅斯承諾將履行合約義務，上周四原油價格震盪收低，布蘭特期油下跌1.81美元或1.6%，收在每桶109.33美元，盤中一度大漲6.5%。美國期油收跌2.68美元或2.5%，為每桶106.02美元，盤中一度上漲逾5.7%。

GasBuddy石油產業分析主管Patrick De Haan表示，原油價格上周三、四大跌，帶動了汽油價格回落，但如果原油價格回升，汽車油價格也會反彈。他並表示，全美汽油平均價格可能漲到每加侖4.5美元，也可能漲更高，這取決於俄烏戰事的發展。

Geltrude & co.創始人Dan Geltrude表示，美國的汽油價格可能在本月觸及每加崙5美元，如果拜登政府無法擴大國內產油，那麼汽油價格可能站上10美元。

OTC Global Holdings資深副總裁Campbell Faulkner表示，在休斯頓等地，汽油價格「隨便」都能漲到5美元，這是一個很高的數字，各種消費都將受到衝擊。

產業專家認為每加侖4美元的汽油價格是消費者的重要心理關卡，上周許多美國和加拿大的駕駛人已經在想辦法削減其他開支以支付燃油費用。