在原油價格回落支撐下，日經周一收高。投資人也對俄烏和談抱持樂觀態度。

周一日經225指數收漲145.07點或0.58%，為25307.85點，不過仍從早盤的大漲1.86%中有所回落。東證一部指數漲12.74點或0.71%，為1812.28點。

由於新冠染疫人數減少，以及政府恢復一項旨在推動旅遊業發展的計畫，旅遊相關股票大漲。

隨著全球債券殖利率上升，改善了獲利前景，金融股出現彈升。而日圓走弱也提振了海外銷售的價值，汽車股上漲。

美國副國務卿Wendy Sherman周日說，俄羅斯有跡象顯示，它可能願意為烏克蘭問題進行實質性談判。該言論推進了大宗商品價格從高價回落。

日本資源匱乏，多仰賴進口來滿足能源需求。

日相岸田文雄在周末表示，政府準備重啟GoTo Travel補貼計畫。

旅遊股升7.53%。全日空升2.94%；大丸松屋百貨營運商J.Front升5.13%。

Miki證券股票策略師Jun Kitazawa說，儘管烏克蘭和其它海外因素的前景不明，Omicron病毒的下降以及GoTo計畫的重啟，提振市場人氣，也提高了未來幾季企業獲利增加的希望。

東京威力科創漲1.31%，推動大盤指數最多的點數增加；貢獻其次的為同業愛得萬測試(Advantest)升2.21%。

豐田漲2.88%，為推升日經指數上升的貢獻第三名。日產增2.04%，馬自達漲4.34%。