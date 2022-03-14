IBM公司今天宣佈任命陳旭東擔任大中華區總經理，向IBM亞太區總經理Paul Burton匯報。陳旭東先前任職於聯想集團高級副總裁，以及紫光集團常務副總裁等。

Paul Burton表示：「旭東是一位經驗豐富的商業領袖。他以軟體工程師的身份開啟職業生涯，進而在商業領域展現了卓越的領導才能，屢創佳績，為他服務過的公司開疆闢土，創造成長。我相信，憑藉他對市場和行業的深刻洞察，旭東將為 IBM 大中華區的發展帶來新的視角和新的動力，從而帶領IBM 大中華區團隊在市場上闊步向前，開創新高峰。」

自1993年至2017年在聯想集團任職的24年間，陳旭東積累了豐富的管理經驗和廣泛的業務專長，在市場銷售、經銷管理、商務營運、品質管理、區域管理等方面擁有豐富的經驗，領導過包括聯想個人電腦、智能手機和全球服務等多項新興業務。陳旭東用事實證明他是一位能夠在轉型多變的環境下、帶領團隊勇創佳績的傑出領袖。近幾年，陳旭東在零售、互聯網和半導體等不同產業，擔任過多項高級領導職務。

陳旭東表示：「能夠加入 IBM公司擔任大中華區總經理，我倍感榮幸，同時深感任重道遠。我期待與 IBM大中華區的領導團隊及每一位IBM員工，攜手各方，透過創新協作，把最好的科技和業務專長帶給客戶，支持他們的數位轉型。 在這個全新的數位時代，讓我們攜手共創，使IBM 大中華區成為企業客戶最值得信賴的技術和轉型夥伴。」