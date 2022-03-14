嫌犯在板橋遭逮(翻攝照片／戴上容新北傳真)

32歲外語女教師12日晚間8時許戴著耳機聽音樂走路回家，行經新莊化成路時，被一名機車搶匪搶走包包，女教師13日到警局報案，警方調查，該搶匪大費周章變裝、繞路逃逸，製造斷點，當嫌犯打開包包贓物時發現沒任何值錢物品，憤而丟棄包包，新莊警方獲報後於24小時內迅速逮捕王姓犯嫌歸案。

據了解，王嫌原從事園藝業，因積欠40多萬元賭債起了歪腦筋。12日王嫌從板橋區光武街住處出發，騎機車到蘆洲尋找犯案目標未果，返程途經新莊區化成路時，發現有女子獨自行走，便一把搶走包包逃逸。

王嫌得手後，騎行3公里到新莊區中義街陰暗處確認贓物，發現竟無分毫現金，只有鑰匙圈、折疊傘、酒精瓶、髮圈等物品。他憤而將包包整個扔棄路邊，接著開始胡亂繞道，然後騎到新海橋下換衣服、竊取他人安全帽，再騎回板橋住處。

新莊警分局頭前派出所13日中午獲報，女教師向警方表示，當天從台北市的補習班下課後，搭公車返回新莊化成路，晚間8時許她邊聽音樂邊走路，沒留意到機車靠近，被搶走包包裡面物品總價值約4460元。

警方後續調閱監視器鎖定搶匪的機車，沿途反推循線回溯辨識出42歲王姓嫌犯身分，埋伏監控行蹤，同時聲請拘票火速逮人並追回被害人遭搶的物品，警訊後依搶奪罪嫌移送新北地檢署偵辦。