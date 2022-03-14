無關白雲！中一中師生對嗆竟是為「念課文」 音樂老師坦承情緒失控願道歉

台中一中音樂課報告引爆師生衝突，校方今天與教師、學生及家長對話，還原事件始末。教務主任彭佳偉表示，呂姓教師對當天在課堂上情緒失控感到抱歉，也願意就此情況對學生致歉；4名參與報告的學生也表達願意透過學校安排，與老師溝通。至於未來是否撤換老師？將待後續調查出爐決定，但短時間內希望避免讓發生衝突的師生接觸。

彭佳偉還原事件始末說，老師有明確要求學生針對第九章「中國傳統樂器」做半小時至40分鐘的報告，並在上課前先上傳檔案給老師；但呂姓教師收到報告後，發現該組報告的第六節南北管與牽亡魂音樂已超出她提供的範圍，便要求學生刪除，而學生因被刪除內容後報告時間不足，後面便直接在報告時念課文。

就是因為「念課文」的舉動引爆老師怒氣，也就是被PO網的3分多鐘影片內容，彭佳偉說，而在影片結束後的課程時間，呂姓老師仍然讓該組學生完成他們關於南北管、牽亡魂的報告；對於情緒失控部分，呂姓教師今天早上表達她對自己情緒控制不佳，造成學校與其他教職員困擾感到抱歉，也願意透過學校安排向學生道歉。

彭佳偉強調，呂姓教師絕沒有外界所說貶低南北管及牽亡魂音樂的意思，甚至她過去幾年持續推動南北館的藝術教育。而學生則認為，他們在報告的前一個周末，花費許多時間與心力才完成這份報告，並找到自認適合的音樂，卻被刪掉，也覺得很氣憤，才會衍生後來的對話。

彭佳偉說，學校明天將召開校師會，並邀請律師等專家共同組成調查小組，針對此事件再進行更深入調查。至於有學生要求撤換老師的情況，因4名報告的學生都表示沒有要求撤換老師，但考量雙方情緒等客觀因素，下一堂課將考慮尋找代課老師先上課，短時間內避免讓雙方接觸，未來是否撤換老師則將視調查情況再做處置。