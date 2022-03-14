市場研究機構TrendForce表示，2021年第四季前十大晶圓代工業者產值連10季創高，季增8.3％至295.5億美元。展望2022年首季，在平均售價（ASP）上揚帶動下，預期前十大晶圓代工產值將維持成長、再創新高，但受工作天數較少及歲修影響，季增率將較上季微幅收斂。

TrendForce指出，去年第四季前十大晶圓代工業者產值季增率較第三季略為收斂，主要受2大因素交互影響。一是整體產能增幅有限，目前電視、筆電部分零組件缺貨情況已趨緩，但仍有部分PMIC、Wi-Fi、MCU等成熟製程周邊料況供貨緊張，使晶圓代工產能持續滿載。

二是平均銷售單價上漲，去年第四季以台積電(2330)為首的漲價晶圓陸續產出，各廠也持續調整產品組合提升平均銷售單價。排名變動方面，上季第10名由力晶集團旗下晶合集成（Nexchip）拿下，超越原先的韓商東部高科（DB Hitek）。

觀察去年第四季前5大晶圓代工業者營收，冠軍的台積電達157.5億美元、季增5.8％，成長幅度略有收斂，主因5奈米營收雖受惠於蘋果iPhone新機強勢上漲，但7／6奈米受中國大陸智慧型手機市場轉弱影響而減少，成為唯一衰退的製程節點，但全球市占率仍達52.1％。

第2名的三星去年第四季營收55.4億美元、年增達15.3％，主要受惠5／4奈米先進製程新產能逐步開出及主要客戶高通（Qualcomm）新旗艦產品量產。不過，TrendForce指出，先進製程產能爬坡稍慢仍侵蝕三星整體獲利表現，改善先進製程產能與良率為首季當務之急。

第3名的聯電(2303)受限產能增加有限、新一波合約價格晶圓尚未產出，去年第四季營收季增5.8％至21.2億元，幅度略有放緩。 第4名的格芯（GlobalFoundries）受惠新產能開出、產品組合優化及長約（LTA）新價格生效推升平均售價，帶動營收季增8.6％至18.5億美元。

第5名的中芯國際（SMIC）在高電壓、微處理器（MCU）、超低功耗電源邏輯晶片、利基型記憶體等產品需求續強，配合產品組合調整、平均售價提升等因素帶動下，去年第四季營收季增11.6％至15.8億美元。

第6～9名依序為華虹集團、力積電(6770)、世界(5347)、高塔半導體（Tower），受惠稼動率持續滿載、新產能開出、平均售價及產品組合調整等因素，去年第四季營收分達8.64億、6.19億、4.58億、4.12億美元，分別季增8.1％、17.9％、7.4％、6.5％。

其中，TrendForce指出，英特爾（Intel）在收購高塔半導體後可獲得成熟製程工藝與客戶群，拓展代工業務多樣性與產能，但在收購案尚未正式完成前，仍視為獨立企業納入計算。預期在英特爾代工事業正式與高塔整合後，英特爾將正式進入前十大晶圓代工排名之列。

至於第10名為力晶集團旗下的晶合集成，去年第四季營收3.5億美元、季增達44.2％，在前十大業者中成長動能最強，並超越原先的韓商東部高科。TrendForce調查指出，晶合集成去年積極擴產，為打進前十大之列的主因。

同時，為彌補目前單一產品線、客戶群受限問題，晶合集成規畫往55／40／28奈米等更先進製程，以及觸控面板感應晶片（TDDI）、CMOS影像感測器（CIS）、MCU等多元產品線發展，。TrendForce認為，晶合集成目前正處於快速成長階段，今年成長表現將不容小覷。