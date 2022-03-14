為刺激65歲以上疫苗接種率，指揮中心日前宣布自3月10日起至4月10日，發放500元禮券。但有醫師認為，政府應直接發1500元才具催種效果，衛福部長陳時中解釋，獎勵越大雖然鼓勵效果越高，但花費金額也倍增，因此仍要審慎思考。

陳時中表示，從目前加碼到500元的效果來看，首日就增加將近5千人，算下來就要支出250萬元，而上周末接種成果也顯示，本來就願意接種的人以打得差不多，而地方政府也都有加碼，因此將來會思考用其他方式催種。

為方便民眾查詢各地疫苗接種站，指揮中心今天也在疾管署官網上公布接種地址與隨到隨打站開放時間，相關資訊設置於疾管署官網首頁，且每天更新，以便民眾查詢。

此外，也有學者建議中央應積極協助、辦理國內外次世代疫苗研發，陳時中表示，目前中研院、國衛院都在積極辦理相關業務，但本土藥廠尚無提出相關申請，不過中央會積極與國際藥廠尋求合作與代工機會。