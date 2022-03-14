台灣指數公司14日發布「特選台灣綠能報酬指數」，該指數表彰台灣綠色能源代表性股票之含息投資績效表現。截至2月底止，指數權重前十大成分股為亞泥、中鋼、台達電、中美晶、信邦、貿聯-KY、東元、中鼎、聯合再生及世紀鋼。

台灣指數公司新編「台灣指數公司特選台灣上市上櫃綠色能源報酬指數」（簡稱特選台灣綠能報酬指數），自即日起委請證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

特選台灣綠能報酬指數，為元大證券委託台灣指數公司客製化編製，以上市上櫃普通股為指數母體，採樣範圍參考財團法人工業技術研究院新興能源產業年鑑、公開資訊觀測站、產業價值鏈資訊平台以及全曜財經資訊公司（CMoney）等資料庫，選取屬太陽能、風力發電產業鏈的綠色能源股票群。

再自符合流動性檢驗標準及法規可買賣之標的中，依發行市值選取至少10檔、最多20檔股票，以表彰台灣綠色能源代表性股票組合之含息投資績效表現。

台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯， 「特選台灣綠能報酬指數」2021年殖利率3.45％，表現優於大盤指數（3.40％）。指數每年於10月定期檢視成分股並調整一次。

國際能源署（IEA）估計，全球再生能源發電量於2020～2026年間可望成長約60％，將超越目前化石燃料及核能發電量之總和。為加速國內綠能產業發展，政府推動「前瞻基礎建設計畫」，為綠色建設投入272億元特別預算，藉此提升產業未來競爭力。

台灣指數公司表示，特選台灣綠能報酬指數，以選入具代表性的綠色能源產業股票為指數編製目標，未來如發行指數金融商品，可供投資人參與台灣綠能產業發展之簡易投資工具。