國內知名美容保養品牌-佐登妮絲（佐登-KY，股號4190）砸下近30億重金、在大埔美精密機械園區打造亞太區最具規模的美容生技園區「佐登妮絲城堡」，也是一座結合觀光、商場、餐飲與研發中心的智慧工廠，預計2022年下半年開幕，近期大舉招募在地優秀人才！

佐登妮絲3月22日下午1點30分，將在大埔美精密機械園區服務中心現場徵才，預計釋出200個職缺。嘉義縣政府勞工暨青年發展處表示，歡迎社會新鮮人、中高齡、二度就業者、身心障礙者及有求職、轉職需求的民眾，回嘉上班。

「佐登妮絲城堡」這座綠建築標章的生技園區，有著濃濃巴洛克風格城堡，以及8000坪歐式景觀花園，將成為台灣規模最大、也是亞太區最具規模的生技園區。

佐登妮絲大埔美生技園區包括觀光、生產和研發三大主軸，觀光部門將招聘銷售、客服、票務、導覽、會計、資訊、餐飲、行銷等相關人力，研發、生產部門有廠務、包裝、調製、品保、生管、倉管、物流等近200個職缺，以及多位主管職缺，薪資45000元以上。

號稱亞太地區最大的生技園區「佐登妮絲城堡」，不只能吸引更多民眾來到嘉義，更希望能成為嘉義引以為傲的地標，預計陸續招募超過600位各領域人才。

嘉義縣勞工暨青年發展處長陳奕翰表示，為讓青年返鄉工作並擴大在地就業，縣府積極招商，目前大埔美已有98家廠商生產營運，提供5500個就業機會，馬稠後第一期己有29家廠商進駐，後期園區招商中。

此外，座落在太保的嘉義科學園區、水上南靖、中埔公館及民雄航太園區目前正依時程開發中。陳奕翰表示，嘉義縣匯集科技、長照、製造、服務及農業生技等多元產業，未來10年將發生重大質變，農工大縣布局已經成型，為的就是要讓更多人才回嘉義就業，一起來嘉打拼。

另外，勞青處4月16日將在縣政府前綠地廣場舉辦大型徵才活動，邀請44家以上廠商設攤，提供超過1,500個以上職缺，歡迎求職民眾好好把握機會，回嘉就業。