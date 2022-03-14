近年小學作業、考題多變，不僅學生看不懂，家長也被考倒，親子粉專《Kid變變變》分享小學數學考題，題目上6格停車格，右邊數過來第二格停了一台車，其他車格號碼由右到左分別為98、88、68、06、91，問「98及88中間的車格號碼是幾號？」讓學生、家長想破頭，該粉專公布解題方式，將題目顛倒車格號碼變為86、88、89、90、91，所以正確答案為87，粉專也忍不住驚呼，「這已經不是陷阱題，而是陰謀題了」。

《Kid變變變》日前分享小學數學考題，題目中有6格汽車停車格，其中右邊數過來第二個車位停了一台車，車格號碼被遮住，其他車格由右到左的號碼分別為，98、88、68、06、91，問98及88中間的車格號碼是幾號？

粉專公布正解為87。（圖／翻攝自臉書粉專Kid變變變）

由於停車格數字並沒有規則可循，考倒不少學生及家長，《Kid變變變》公布解題方法，把題目整個顛倒看，發現車格號碼其實是「86、88、89、90、91」，所以86和88中間的車格號碼應為87，讓該粉專忍不住說，「這已經不是陷阱題，而是陰謀題了，到底是考數學？還是腦筋急轉彎？」

圖文曝光，讓不少爸媽看傻眼留言，「出題者真的是87」、「真的是87無誤」、「真的是87不能再高了」、「答案真的高級嘲諷」、「要解這題，真的是需要把思維旋轉一下」、「出題者可以出來面對嗎？」、「現在的小學生真的好難當」。