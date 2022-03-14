3月7日起入境檢疫天數從14天縮短至10天，但各國疫情仍嚴峻，近來大陸深圳、香港疫情更處於上升趨勢，台北市長柯文哲憂心，17日恐迎來首波確診潮。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此回應「戒慎不恐懼，一步一步來」，10天應該都還算是很安全的。

大陸廣東省深圳市最近本土確診數大增，13日晚間無預警宣布封城一周，所有公車、地鐵停運。今天被問及對當地疫情的看法，陳時中表示，這兩年中國疫情相對比較沒有傳出來，但近來確實有幾波疫情正在燃燒中。

陳時中說，過年前北京、西安、天津都有一些案例，最近看起來疫情有延燒，吉林、上海、深圳有比較大規模、近乎封城的行動，案例有持續增加。

陳時中指出，因為他們的案例統計蠻複雜的，分為境外移入、省外移入、有症狀確診、無症狀確診等，觀察起來比較麻煩，因此一向以他們的行動來觀察。

他也提到，香港疫情也持續上升，死亡人數也有增加，兩周前只有每百萬人28人，現在已經到達每百萬人530人，是兩周前的19倍之多。