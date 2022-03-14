1名女網友吐露，男友和她分手後，立刻就與認識多年的女性好友發生性關係，讓她相當不解，認為既然要和多年好友交往，就不應該浪費她的時間更青春，發文詢問網友們：「男女間是否有純友誼？」貼文一出，引起網友熱烈討論。

1名女網友在社群網站《Dcard》崩潰發文表示，自己和男友分手後，發現男方馬上就和認識多年的女性好友發生性關係，讓她不免想起沒分手前，男友都會特別送東西給該位女友人，她當時就懷疑兩人在曖昧，果真在她分手後，兩人迅速在一起，讓她崩潰地說「白白浪費了我的青春，死渣男，當初幹嘛不直接跟她在一起就好？」也好奇發問眾網友，究竟男女之間是否有純友誼。

網友們看到後紛紛回覆：「女的說純友誼只是養備胎而已」、「女生的第六感是不是特別準，我甚至還夢到前男友，跟他同一群裡面的女生在一起綠我，重點是那個女的自己也有男朋友」、「真的不相信純友誼，除非兩個都彩虹」、「我只知道猴子之間有猴友誼」。

但也有網友認為純友誼是存在的：「講真的，現在友誼的劃分本來就很模糊，有些人打過砲了都不會覺得怎麼樣，就只是感情比較好的友誼，沒有要發展成男女朋友那樣」、「只是你沒遇到，我就有純友誼，雙方也都有男女朋友，對彼此完全沒感覺，他把我當兄弟我把他當姐妹」。