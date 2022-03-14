十三行博物館古代南島飲食文化特展開展 「史前碗公」首度亮相(戴上容攝)

台灣是南島語族分布的發源地，八里區觀音山麓「大坌坑考古遺址」更被視為南島語族祖先型文化，新北市立十三行博物館即日起至9月25日舉行「南島食代—古代南島飲食文化特展」，首度展出具有五千年歷史、北台灣少見的大坌坑文化「碗公」，讓民眾透過史前「食器」認識南島先民的生活智慧。

十三行博物館表示，距今5千多年有批外來移民跨越海峽從淡水河口登陸，帶來農耕知識與精湛的製陶技術，這群被稱為「大坌坑文化人」的先民，徹底改變了台灣島上的文化面貌。

特展展出的這件「碗公」，出土於淡水區水碓尾考古遺址的大坌坑文化陶缽，口緣上頭有細緻的刻劃紋，主體部分則布滿粗繩紋，呈現質樸的美感，顯示在新石器時早期，人們在滿足「吃得飽」的需求之外，還有閒情逸致製作風格器物，展現獨特的生活美學。

南島食代特展也展出多件取得食材必須用到的「石器」，不但有農耕用的石鋤與石斧、打獵用的石簇以及捕魚用的槍頭，最特別的是其中一件出土於軍功寮考古遺址的「巴圖」型石器。

「巴圖」在太平洋許多地區都被廣泛使用，一般呈扁平的長條形，一端為圓弧形刃部，另一端為柄，被作為農耕用具，也是毛利人的禦敵武器，更被當作是家族的傳世之寶，具有神聖的宗教意涵。

館長柏麗梅表示，從考古出土遺物高度的相似性可以看出，台灣原住民族與東南亞、大洋洲的南島語族朋友在千百年前都是一家人，「南島食代-古代南島飲食文化特展」即日起至9月25日於十三行博物館第二特展廳展出，透過「農之南島」、「林之南島」、「漁之南島」、「牧之南島」主題展區，呈現南島語族跨越數千年的飲食文化。