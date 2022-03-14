大陸男星李亞鵬2013年與歌壇天后王菲離婚後，他的感情狀態始終成為關注焦點，而李亞鵬則傳出與小19歲世界小姐女友海哈金喜熱戀，進展神速的小倆口還被拍照疑似做人成功，李亞鵬陪著挺孕肚的海哈金喜產檢，而李亞鵬則選在今（14日）西洋情人節宣佈，與海哈金喜再婚，並曬出小寶寶牽手照，證實已升格當爸。

50歲李亞鵬選在今天、西洋情人節宣佈，與海哈金喜再婚，新婚的李亞鵬在微博寫下情詩：「你看著等待嫣然天使醫療隊，救助的家長和孩子們，我看著站在人群裡的你，你的眼晴滿是關切和憐惜，我的眼睛看到了我們的未來，一個來自西域戈壁、一個來自蜀地青山，攜手人生路，並以新的生命之名，祈願，國泰民安、世界和平，Let's Love！」同時，李亞鵬也曬出影片，裡面有李亞鵬與海哈金喜的婚紗照，以及與寶寶的牽手照，照片散發一家三口幸福美滿。

李亞鵬公開婚紗照，以及與寶寶的牽手照。（圖／取材自微博）

李亞鵬在2020年被爆熱戀彝（音同宜）族姑娘海哈金喜，對方小他19歲、曾獲世界小姐中國區總決賽冠軍，是個美人胚子，兩人接連被傳出回女方家見父母、穿情侶鞋之外，李亞鵬近日也被流出私下聚會照，小倆口互動散發滿滿粉紅泡泡。

李亞鵬宣佈再婚、生子。（圖／本報系資料照片）

其實，日前有網友直接留言「聽說你要結婚了」，還釣出李亞鵬親自回應「別嚷嚷了，看見了」，雖沒有正面回應，但也讓外界推測應該默認，只盼婚事能低調進行，但李亞鵬先前都沒有公開回應2人關係，如今，李亞鵬一口氣宣布結婚當爸，雙喜臨門讓外界又驚又喜。