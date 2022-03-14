擁有126年歷史的老字號衛生福利部台南醫院，歷經半年的準備，在門診大樓皮膚科旁建置該院首家醫美中心，並於本月起正式營運。台南醫院院長楊延光表示，該院醫美中心並非以營利為最高考量，主要目的是希望整合相關科別，提供傷病患或需要變美的民眾一站式服務，未來5年還將投入2500萬元擴大發展。

楊延光說，該院考量市民對醫美的需求逐年增加，本於社區醫院服務市民的責任，經整合皮膚科、眼科、婦產科、整形外科、口腔外科、乳房外科等專科醫師後，首度建置醫美中心，希望提供全人照顧的優質醫療環境。

楊延光還指出，該院醫美中心經過全院600多位員工票選，正式命名為「城南光采美學中心」，代表部南醫不僅秉持傳統，也隨著時代不斷進步更新的風格。儘管醫美中心的占地不大，但擁有專業優質的醫療團隊，還採購最新型的雷射機器及原裝高品質公司貨，希望讓民眾在治療時，可以避免不必要的疑慮。

城南光采美學中心主任、皮膚科醫師王昱澔則強調，該院醫美中心有獨立、重隱私的治療空間，除了有多年醫美經驗的專科醫師，美容人員也都接受完整、專業的醫美訓練，能針對客人的需求，提出適當有效的建議，不同於坊間常見強迫推銷或販賣美容券的手法。

不過，雖然提供高品質服務，但收費卻很平實，不走高價位路線，也不需要會員制或預付療程的模式，可針對每個人不同的需求做最好的規畫，只建議民眾有效果且合理需要的醫美作業。