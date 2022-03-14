深圳市從今天起實施封控措施至20日，許多上班族昨晚趕回公司把桌上型電腦搬回家辦公，晚上九點路上還在塞車。（微信朋友圈截圖，圖片由受訪者提供）

深圳爆發疫情，今起封控7天至20日，上班族昨天得知政府公告，有人立刻趕回辦公室，連夜把桌上型電腦運回家辦公，馬路上直到晚間九點多，到處都在堵車。市民Amanda接受中時記者電話訪問時表示，雖然大眾運輸停止運行，但網約車、私家車仍可上路，只是政府鼓勵民眾待在家裡不要到處趴趴走，因此不像2020年武漢「封城」時路上渺無人煙，稱為「封控」更精準一些。

在法律界工作的Amanda表示，深圳全城人口估計約1700萬至2000萬之譜，雖然大眾運輸系統如公車、地鐵全部停運，但私家車、網約車仍可正常行駛，民眾還是可以出門採買生活物資，只是要減少出門時間、多待在家裡、不要沒事到處亂跑。不像2020年的武漢封城，路上渺無人煙。火車高鐵、飛機航班還是正常運行，只是進站前需要出示48小時內核酸陰性證明，所以嚴格來說不太算是封城，而是封控。

Amanda表示，身邊許多上班族朋友昨天得知政府公告，深圳將封控至20日後，有人立刻趕回辦公室，連夜把桌上型電腦運回家辦公，馬路上直到晚上九點多，到處都在堵車。Amanda自己有筆記型電腦，平時資料都儲存在雲端，直接切換為在家上班模式即可。唸小學四年級的兒子，則是寒假起就開始上網課，開學後也沒回學校，老師繼續遠距教學，因此也不受影響。

Amanda表示，還好上周六時已採買了一些食物，昨天周日晚間，住處附近的超市、賣場爆滿，收銀台前等著結帳的消費者大排長龍，貨架上的商品被一掃而空，許多人搶買柴米油鹽衛生紙等生活物資。今天有朋友一早起床想在電商APP上買菜，平時都一小時內可送達，但因為訂單爆量，快遞小哥忙不過來，要等到下午才能收到貨。

Amanda表示，深圳民眾的生活，封控後在民生層面其實影響有限，頂多只是平常緊張匆忙的生活、工作步調一下子慢了下來。大家比較擔憂的反而是深圳經濟受到衝擊，尤其是商場、商店，水費電費房租人工成本，每天一開門都在燒錢，若業績下跌，經營者的負擔將十分沉重。