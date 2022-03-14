一段感情走到終點，都希望能好聚好散，不過《搜狐網》運勢專欄指出，並不是每個男人都風度翩翩，有些人分手後會鬧得很難看，尤其是巨蟹男會瘋狂賣慘，四處控訴心理的不平衡，金牛男更會掏出自己的小帳本，跟對方一筆一筆算清楚。

▍巨蟹座

巨蟹男談戀愛時溫柔有禮，不過一旦分手就判若兩人，會喋喋不休的說出自己在這段感情的付出，要讓大家知道自己被對方辜負，自己才是感情中唯一的受害者。

▍獅子座

大男人主義的獅子座在戀愛中會包容另一半的缺點，不過分手後就怕對方會揭自己的瘡疤，乾脆先下手為強，盤點對方的種種缺點，藉此保住自己的尊嚴和面子。

▍金牛座

金牛座真的愛一個人會非常捨得花錢投資自己的愛情，不過一旦走到分手局面，他們就會拿出帳本，一筆一筆算清楚，畢竟失去了感情已經很傷心，絕不能人財兩失，所以之前的付出也必須清算，能拿回來多少是多少。

▍摩羯座

摩羯座沉默寡言，分手後不會纏著前任不放，也不會惡言相向，但是如果有人問起他們的感情問題，摩羯男就會加油添醋的講前任缺失，不過這並非他們故意要搬弄是非，而是摩羯男壓根認為是女方對不起自己。

▍天蠍座

如果雙方是和平分手、互不虧欠，天蠍男並不會刻意招惹前任，然而若是天蠍座覺得尊嚴受到挑釁，不管女方是不是故意的，天蠍男絕對會鬧得對方不得安寧，報復慾極強。