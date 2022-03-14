幻象戰機14日11點25分許墜落於台東外海10浬，中校黃重凱跳傘逃生獲救，後送台東馬偕醫院就醫。（蔡旻妤攝）

【LIVE直播】幻象2000失事飛官跳傘獲救 空軍司令部最新說明｜2022.03.14

台東志航基地一架幻象戰機（編號2017）今（14）日上午11時26分於台東外海處墜落，飛行員黃重凱中校彈射跳傘後被黑鷹直升機平安救起。針對這起事故的原因，空軍也於下午4點半召開記者會對外說明。

空軍方面在記者會上表示，空軍2聯隊幻象2000在 1008時由台東志航起飛，執行戰訓任務場過程中，無線電回報機械故障，並於志航基地南面10浬跳傘。空軍展開搜救後，於1153時發現人員，1156吊掛，1218時轉送馬偕醫院觀察。

空軍說明，中校為空官95年班，飛行總時數1435.05小時，本機種飛行時間 1125.40小時，目前居住在新竹市。事發當時，吹北北東風，風速2.5浬，能見度4000公尺， 2000呎處有雲層，但不影響操作。該基於 87/2/26出場，上次周檢視去年9/29 沒有任何重大故障或異常。幻象2000將全面停飛，執行天安特檢和相關調查作業。

【LIVE直播】幻象2000失事飛官跳傘獲救 空軍司令部最新說明｜2022.03.14 @中時新聞網

空軍指出，蔡英文總統指示，要做最好的醫療檢查還有照顧，飛行訓練持續加強，機務特檢要查出故障原因，以及慰問家屬。部隊士氣，是三軍統帥最關心的部分，士氣的鼓舞非常重要，空軍司令有在事發後第一時間赴台東基地，和黃中校見過面慰問過，黃中校父母也赴台東與他會面。

空軍解釋，目前都是訓練結合作戰準備，今天並非特別對應共機，但也隨時做好準備。台南空軍基地IDF故障已經排除，這樣的故障不會影響飛機本身的妥善率，和第2聯隊的飛行訓練。幻象2000的後勤維保品質水準要求沒有區分，前陣子受疫情影響，零件補充稍遲，但供應已恢復正常，妥善率沒有任何問題。

IDF、F-16性能提升時，隨時做機動調整，幻象機隊進行特檢，原本的警戒任務則由IDF和F-16擔負，人員任務負荷和戰機妥善率，都能應付每天的高危脅任務負荷，請大家放心。新竹聯隊在民國97、98年左右，接受完整幻象戰機換裝訓練，目前飛行狀況穩定。