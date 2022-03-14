鑫創(3259)今(14)日舉辦法人說明會，經過2020年的減資、2021年的增資，鑫創於去年終結11年的虧損，去年每股轉盈小賺0.02元，鑫創董事長林俊宏表示，今年看好音訊晶片端USB AUDIO與MEMS麥克風出貨的成長，但晶圓產能在今年依舊面臨挑戰，今年來自台積電(2330)的產能恐會比去年少一點，但第三季有機會爭取到多一點的12吋產能。

鑫創2021合併營收為6.92億元、年成長6%，稅後純益為115.8萬元、年增加101%，每股盈餘為0.02元，終結連續11年的虧損。 全年毛利率為33.7%、年增加10.7個百分點；營業利益率為-0.5%、年成長21.1個百分點。

鑫創2021年NAND Flash控制IC營收與音訊IC如Audio IC及MEMS麥克風IC等產品的營收占全年銷售比重約各五成。NAND Flash控制IC主要為面臨晶圓代工產能吃緊影響供貨量不足，音訊IC在2021年上半年市場缺貨出貨大增，下半年受到中美貿易戰的影響，由亞馬遜將許多海外電商下架開始，歷經海運及塞港問題，整體消費型市場產品銷量都面臨嚴重下滑。

展望2022年，鑫創在持續面臨晶圓代工產能吃緊影響下，預計NAND Flash控制IC出貨量將較2021年減少；在音訊IC方面由於MEMS麥克風IC在ANC耳機、智能應用、安全監控、車載應用已經開始送樣或量產出貨，預計音訊IC出貨量將隨著市場回溫較去年成長。

林俊宏表示，今年看好音訊晶片端USB AUDIO與MEMS麥克風出貨的成長，USB AUDIO目前還在庫存調整階段，預計第二季會慢慢回溫；至於MEMS，韓國市場量有起來，智慧電視相關應用都有看到回溫，另外，在車載與智慧電視相關應用的布局，將逐步邁入收割期。

晶圓代工產能方面，董事長林俊宏表示，音訊晶片主要為由台積電與聯電(2303)代工，MEMS端SENSOR委由聯電代工，ASIC則取自聯電與某馬來西亞的歐系廠，今年在聯電產能的取得上將相對穩當。控制晶片端，有望自第三季，取得較多的台積電12吋產能。後段封測方面，二家大陸廠與一家台灣廠，合計目前最大月產可達1300萬顆，擴充仍有空間；後段封測方面，鑫創二家大陸廠與一家台灣廠，合計目前最大月產可達1300萬顆，擴充仍有空間。

談到MEMS發展市況，總經理胡定中表示，鑫創MEMS(微機電)麥克風業務主要瞄準語音辨識、車載、降噪(ANC)耳機以及監控，今年也會推出A-mic(類比麥克風)、D-mic(數位麥克風)新產品，新創主要的挑戰是在D-mic，除傳統NB應用外，現在也開始導入智慧型手機，加上傳統NB競爭對手守得很緊，今年打進去恐還是有困難，故鑫創積極尋求非NB的領域應用。目前在NB的MEMS主要供應大廠即為鈺太(6679)，日前也甫獲聯發科(2454)砸30億元入股、拿下2成股權。

另外，車載產品上，鑫創現階段車用產品出貨依舊小量，單筆很少超過10萬套，主要供應行車紀錄器、通話功能等所需，目前客戶不只一家，而後續看好車用T BOX黑盒子應用，會使用二到四顆晶片。