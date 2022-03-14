船期、缺料影響，進口磁磚、衛廚浴設備、建材等產品供給減少、報價上漲，主要以內銷為主的國內供應商磁磚廠冠軍（1806）、衛廚浴設備廠和成（1810）、隔間板廠惠普（8424）等營運反而因此受惠，首季淡季不淡，預期第一季營收的成長幅度會有2位數。

磁磚占國內市占三分之一的冠軍，2月營收1.58億元，創近4年同期新高，累計前2月合併營收4.38億元，年增22.28％。

冠軍指出，除了進口建材供應受船期、缺料影響，使得前2月轉單效應持續擴大，成為前2月業績成長主因。另外，國內房市交易景氣持續熱絡、積極拓展品牌市占，預期也將讓今年第一季的營運更加審慎樂觀。根據市場指出，由於運費高漲、船期延誤、原物料成本等因素，近半年來，進口衛廚浴設備產品的報價至少已上漲1成以上。

主要生產銷售衛浴、廚具、爐具、陶板等住宅設備的和成指出，目前內銷占70％以上，前幾年受國外品牌以低成本搶攻國內市場，使得國內衛浴產品競爭激烈。不過，近一年來因全球海運吃緊，進口運費增加，以及船期影響進口產品缺貨缺料，國產衛廚浴設備產品確有轉單效應。

除了受惠進口產品價格上漲、缺貨外，在衛廚浴產品延伸與創新，積極切入精密陶瓷市場，雙成長主軸運行下，和成預期，2022年的營運業績應可延續去年的成長表現。

國內建材、隔間裝潢市場，以矽酸鈣板及纖維水泥板為主的惠普表示，先前台商回流擴產需求增，科技廠辦使用矽酸鈣板及纖維水泥板的數量已增加。近半年多來，進可隔間建材產品售價調漲、市場缺貨缺料，也讓手中訂單能見度至少增加1-2個月。