官司纏身的太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，去年11月因攝護腺癌病逝，由於他生前涉及的太電掏空案，衍生出兩件鉅額民事賠償。孫道存與第二任妻子何念慈所生的名媛姊妹孫芸芸、孫瑩瑩和兒子孫智宏，今年1月底向台北地院辦理拋棄繼承，北院已在2月8日公告。

孫道存因太電掏空案衍生民事賠償案，一件是投資人委託投保中心對孫道存和太電求償，一審判孫應連帶賠償74.5億元，目前二審仍由高院審理中；另一件則是第一銀行向太電與孫求償，一審判決孫須連帶賠償1120萬元。且孫道存生前便已聲請破產，名下已沒有太多值錢財產可分。

孫道存曾有兩任妻子王文蓮、何念慈，並交往過4名女友，與妻子、女友共生下3子3女，除了上述孫芸芸、孫瑩瑩、孫智宏外，另與女星顏寧同居生下1女2子，2009年更娶了小他32歲的嫩妻吳逸萍。依法孫道存6名子女和吳逸萍都是第一順位繼承人，但他與顏寧所生的三名子女和吳逸萍共四人，目前仍為拋棄繼承權。