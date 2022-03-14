通常喜歡一個人時，主動追求才會提高成功的機率，但是有的人對於感情的態度，就是輕易得到的都不會去珍惜，運勢專欄「星座巫師」點名，射手座、摩羯座、獅子座對於對自己太過主動的人並沒有太大的興趣，反而那些對自己忽冷忽熱，欲拒還迎的人卻充滿了好奇，所以千萬不要主動向他們表白。

▍射手座

如果喜歡射手座，就一定不要主動表白。因為射手座本身就是一個充滿變動的星座，所以他們對於感情總是有一種說不清道不明的感覺。射手座對於那些喜歡自己的人提不上一點興趣，反而越是在生活中對自己忽冷忽熱的人，卻充滿了好奇。

因為射手座的守護星是木星，而木星代表重視一種追求機遇的行星，所以射手座在戀愛中，喜歡自己去主動征服。這樣才會讓他們有成就感，對待射手座就要學會欲擒故縱。

▍摩羯座

在愛情中的摩羯座是一個非常被動的星座，因為摩羯座的守護星是土星，而土星是一顆比較冷漠而有限制力的行星，這就讓摩羯座在感情中是一個很被動的行星，但是也不要輕易向他們表白，就算是要表白，也要配合摩羯座的人生規劃。

摩羯座是一個比較注重內在的星座，在感情中摩羯座總是表現得很強硬，但實際上摩羯座對待感情很謹慎，他們是超級敏感，並且沒有安全感的星座，建議在面對摩羯座的時候，一定要學會欲擒故縱，要讀懂摩羯座的暗示。

▍獅子座

獅子座是一個得到就不珍惜的星座，對於獅子座來說，愛只有不開口才珍貴，所以即便心裡再喜歡獅子座，也不要主動表白，因為獅子座天生就是一個喜歡追逐的星座，因為獅子座的愛情觀，就是對那些看似喜歡，但是又不明確的關係才會產生興趣。

獅子座的上升星座是一個變動星座，這個變動星座的守護星是月亮，而月亮往往更注重的是內在的感受。所以在面對獅子座的時候，無論如何都不要去主動表白，要學會欲擒故縱，讓他們開口說愛才會珍惜這段感情。