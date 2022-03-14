許多男性都十分在意生殖器的大小、長度，甚至是勃起時的硬度，這不只攸關面子與「性福」，還和健康息息相關。馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕指出，患有勃起功能障礙的人，出現心血管疾病的概率高於一般人，若是生殖器長時間出現疲軟、無法正常性行為的現象，就要盡快到醫院檢查。

陳鈺昕在臉書粉專發文，在台灣男性之中，患有勃起功能障礙的比例並不低，平時可以透過「勃起硬度分級（EHS）」進行自我檢測，一共分為4級：

1、EHS 1：豆腐型，陰莖正常勃起變大，但硬度依舊疲軟。

2、EHS 2：剝皮香蕉型，陰莖正常勃起變大，且硬度增加，但硬度不足以進行正常性行為。

3、EHS 3：帶皮香蕉型，陰莖正常勃起變大，硬度也能夠進行正常性行為，但不完全硬。

4、EHS 4：小黃瓜型，陰莖正常勃起變大，且硬度完全，硬而堅挺。

陳鈺昕介紹，勃起功能障礙的原因主要分為2種，分別為心因性和器質性，如果是心理因素影響，可能會隨著壓力或環境不同而好轉；而器質性則和心血管等慢性疾病息息相關，患者罹患心血管疾病的機率，通常而言多高於一般人，所以男性平常要多關心自己「弟弟」的硬度，若長時間出現疲軟、無法正常性行為，就要盡快就醫檢查，以免耽誤了下半輩子的「性福」。