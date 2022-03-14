同住一棟大樓難免會有互相看不順眼的鄰居，雖然建議大家還是要以和為貴，不過還是會有某些嫌隙無法緩和，近日就有一名網友分享了他被鄰居的報復掃到颱風尾的經過，該網友提到自己住在六樓，七樓及八樓的鄰居因為互相看不順眼許久，因此七樓鄰居就買了「震樓神器」想對付及報復八樓，沒想到該神器一震就震到了樓下，讓他表示真的很煩躁。

震樓神器影響到樓下住戶。(圖/翻攝自PTT)

一名網友在「爆料公社」分享近期因為鄰居間的嫌隙而受到的干擾，他表示自己居住的樓層是在六樓，互鬥的鄰居則是同棟的七樓及八樓住戶，因為七樓及八樓住戶間有些嫌隙，因此七樓的住戶就買了震樓神器想來報復八樓，每天日以繼夜的震樓及敲打天花板，而此報復行為也惹怒了原PO，他提到雖然自己住在六樓而七樓是敲打天花板，不過他還是被七樓鄰居的震樓神器煩到不行，且對方每天早上六點到晚上十點都以同樣的頻率在敲擊，讓原PO相當崩潰，他隨後也發出影片，可以看到影片中顯示的時間為早上六點多，一大清早卻能聽見明顯的敲打聲，令人相當煩燥，原PO也在最後詢問眾網友「有沒有快速關掉震樓神器的方法？」

網友們在看到原PO的遭遇後紛紛表示同情，明明事不關己卻要被他們的糾紛及報復行為所波及，真的無辜又可憐，有網友建議原PO可以錄影提告，過去在北市就有一名男子因此遭到判刑，希望透過公權力的介入，能幫助原PO快速了卻煩心事。