現年37歲女星張棋惠當年以女團「4 in Love」組合成員出道，小小年紀便踏入演藝圈，如今不僅歌壇表現亮眼，在戲劇和主持領域也多有斬獲，經常在社交平台分享自身生活，近日她貼出愛車照，只見窗戶上有一神秘腳印，讓她嚇呆發文求助，「是貓嗎？還是猴子？」

張棋惠12日在FB上表示，前幾天把車暫時停在住家不遠處，未料一坐上車，竟然看見車窗的上面，不知為何長出灰白色「謎樣的生物」腳印，讓她疑惑不已。接著她試著推敲腳印的由來，「是貓嗎？還是猴子？但猴子怎麼可能在市區」並期許藉由達人的智慧解答疑惑。

神秘腳印讓女星嚇呆求助

文章一經PO出，網友紛紛當起了偵探，有人留言表示「天氣較冷喜歡睡引擎蓋」認為腳印是貓咪所留下來的，不過多數人分析是猴子，並提出線索作為佐證，「腳掌像猴子，你看他大拇指的位置」、「猴子…如果是狗狗不會有掌紋」、「腳趾跟腳掌的距離感覺不可能是貓，滿像猴子的」、「絕對不是貓，雲林都出現一堆猴子了」

另外有人開玩笑說，「會不會有人雙腳跪在引擎蓋，雙手按著擋風玻璃」、「牠們沒洗腳，發現足跡」、「有恐龍出現嗎」還有人表示腳印為「阿飄」所留下，惹得張棋惠本尊笑著回覆「您已被張棋惠封鎖！」此外，也有人冷靜分析「你沒有裝行車紀錄器嗎？倒來看就知兇手是誰」建議藉由科學查明真相。