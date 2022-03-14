台灣四面環海卻潛藏缺水風險，為協助我國再生水資源產業發展，凱基銀行近年與臨海水務股份有限公司簽訂融資金額新台幣27億元之授信合約，支持高雄「臨海水資源中心」之興建。此中心為全台首座結合污水及再生水處理的示範水廠，兼具水生態教育功能，已於2021年底提前正式啟用。3月22日世界水資源日將近，歡迎民眾前往參觀，瞭解水資源的多元發展。

臨海水務公司是由我國環境工程領域之龍頭企業-欣達環工及中鼎工程所合資設立之特許公司，憑藉過往興建並營運鳳山水資源中心之再生水領域成功經驗，合力承攬執行特許期18年的「民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫」。3年建設期不僅克服新冠肺炎疫情衝擊，更領先同業導入建築資訊模型（BIM）技術，將擴增實境AR模擬運用在建設工程，去年底完工通水，為高雄產業提供穩定且優質的水源。

臨海水務公司表示，「臨海水資源中心」為國內首座再生水及污水處理一次到位之再生水廠，兼具生態教育園區。每日可處理5.5萬噸污水，同時供應高雄臨海工業區3.3萬噸再生水。該公司期盼持續協助地方政府紓解在地產業用水需求，故已著手規劃第二階段擴建計畫，期盼未來該中心的再生水供應量可提高至每日6萬噸。

此外，「臨海水資源中心」結合海港城市風貌，打造生態池、綠池、槌球場、景觀設施，形塑以水資源再生為主題的教育園區。適逢3月22日世界水資源日即將到來，臨海水務公司歡迎民眾前往中心參觀，實際瞭解水資源管理及再生利用的內涵。

凱基銀行表示，2015年5月行政院通過「再生水資源發展條例」，訂定2031年每日再生水使用目標為132萬噸，為我國廢污水處理及再生水產業創造了發展誘因。目前台灣再生水產業的技術能力已具備國際競爭力，特別在廢污水處理產業擁有豐富經驗及客製化能力。預期隨著氣候變遷議題日益受重視，國內外對再生水利用與污水處理產業的需求日增，凱基銀行將繼續秉持責任金融理念，運用核心業務協助客戶推動各項綠色工程，為促進台灣循環經濟發展盡一份心力。