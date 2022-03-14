大陸互聯網企業再傳裁員消息，大陸科技巨頭公司騰訊及阿里巴巴，傳出將在未來幾周內裁員。據員工內部猜測，騰訊預計裁員10％至30％，阿里巴巴計畫裁員30％。

獵雲網14日報導，阿里巴巴旗下MMC（社區電商）事業群正計畫裁員，本次裁員數量約20％，目前多個業務線已經初步敲定裁員名單。

儘管阿里巴巴的MMC事業群表現不弱，但內部人事一直在進行調整。早在2021年6月分就傳出，原MMC事業群管道負責人鄒志俊已被調離，其職務由原B2B事業群運營財務總監李博接任。同時，在MMC事業群負責運營的汪庭祥，還承擔了類似美團商業分析部門負責人的角色。此外，9月份，MMC事業部宣布，整合「盒馬集市」與「淘寶買菜」，將其統一升級為新品牌「淘菜菜」。

2021年以來，互聯網大廠開始裁員潮。先是9月分，騰訊啟動小業務部門的裁員工作；12月，愛奇藝被曝裁員且比例高達20％以上。同時，快手也傳出邊緣業務線被優化的消息等。春節過後這波裁員潮也變得更加猛烈。短短兩個月，包括微博、小米、滴滴、知乎、拼多多等在內等諸多大型互聯網科技企業，相繼傳出人員「優化」、業務線調整的消息。