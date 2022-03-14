20歲劉姓男子以進口「硫酸鋇」為幌子，將毒品原料藏在0加侖鋼製油桶內。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

38歲鍾姓男子自大陸廣東省進口716.39公斤毒品原料，夾藏在貨櫃中。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄地檢署、調查局航高站、關務署高雄關及高雄市警局等各緝毒單位合作連破2件大宗毒品犯罪，及時在海關攔截正要取貨的毒販。檢警此次共截獲1216公斤時下夜店熱門毒品「喵喵」、「喪屍藥」原料，若流入市面至少可再製分裝成360萬包毒咖啡包，危害不容小覷。

法務部長蔡清祥強調，喵喵源源不絕，只能從源頭下手，未來將加強查緝、防止擴大。毒咖啡包常與毒駕扯上關係，法務部也預計修法遏止，也會要求檢察機關處理毒品案件時，不論數量，不能拒收毒品證物，降低毒證物的保管風險。

20歲劉姓男子與一名綽號「堂哥」的男子合作，與大陸廣東地區販毒集團勾結，以進口3000公斤「硫酸鋇」為幌子，將500公斤「2-溴-4-甲基苯丙酮」分裝成10包，再分別裝進數個50加侖鋼製油桶內。接著，劉男等人偽造私人公司章，委請不知情的報關公司協助申請報關程序後，於2021年12月進口至高雄港42號碼頭。

當時，劉男打算前往提貨，驗貨時劉男發現貨品有被拆封的痕跡，當下覺得苗頭不對，打給「堂哥」，「堂哥」要劉男快跑，劉男立刻跳上機車逃離現場，沒想到遭到埋伏的警力圍捕。

檢察官任亭表示，一般進口的化學原料不會封死，但此批鋼桶全數封死，相當詭異，出動緝毒犬和科學偵測儀檢查果然有異，尋求消防局協助、剪開鋼桶後，果然起出10包毒品原料。

任亭強調，時下毒咖啡包一包市價約150至250元，便宜又流行，嗜好的年輕人甚至喜歡交換毒咖啡包，若此批原料流入市面，危害甚巨。

38歲鍾姓男子受友人「小方」的誘惑，約定50萬元作為報酬，與販毒集團合作，2021年10月自大陸廣東省進口聚合硫酸鐵貨櫃，在內夾藏100包、總重716.39公斤的「2-溴-4-甲基苯丙酮」、「2-氯-甲基苯丙酮」。

鍾男配合販毒集團先和某私人公司簽訂採購合約，並在新竹縣湖口鄉承租倉庫，打點好一切報關、付款事宜，2021年12月進口至高雄港。高雄海關查覺此貨櫃有異，到港隔天就開櫃查驗，果然起出100包毒品原料，立刻報請指揮偵辦，果然逮獲鍾男。

檢方表示，此次查獲的毒品原料是第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」、「2-氯-甲基苯丙酮」，專門用來製作第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」、俗稱「喵喵」的新興毒品，經常用來添加在毒咖啡包中。使用者可能會出現幻覺、攻擊性、暴力自殘等行為，也會有痙攣及抽搐等症狀。

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