高雄首個捷運聯開案11日剛動土，宣示高雄進入捷運聯開元年，「高雄市大眾捷運系統橘線O10/黃線Y18 衛武營站土地開發案」14日在台北舉辦招商說明會，預計於3月底正式公告，開發總銷金額初估上看350億元，吸引國內外超過30多家廠商，不乏國內壽險業、營建業、旅館業、文化創意產業，近60人到場，全程互動熱切，表達高度興趣。

高雄市副市長林欽榮致詞時表示，本案作為高雄市第2案捷運土地開發案，更是高雄雙捷運聯開首案，位於衛武營國家藝術中心正對面，處於苓雅區及鳳山區交界區位，從國道1號高速公路下來立即進入高雄東區，具有東區門戶指標性優越位置。

基地由橘線、黃線交會，透過完善的地下連通系統可便捷與結合衛武營藝術文化中心、三井LaLaPort串聯，讓藝術休閒融入便利生活圈。

藉由高雄捷運路網建置、TOD軌道經濟發展策略，本案預計引入180億元投資資金，規劃導入藝文商業空間、藝術團體表演場域、產業辦公空間、休閒商業及景觀住宅等多元機能，享受到站即到家、到店的便利服務機能。

高雄市捷運局表示，O10站基地面積約為5450坪，基地預估開發量體約8.4萬坪，未來開發總銷金額初估上看350億元，可望帶動就業機會超過6000人，預計於3月底正式公告，備標期間預計約5個月，帶動高雄捷運沿線的都市機能改變與再生。