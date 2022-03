土耳其位於地中海,處於亞洲和歐洲大陸的交匯點,作為旅遊目的地,有著獨特的魅力,做為土耳其最大城市的伊斯坦堡,是世界上最著名的旅遊目的地之一,甚至在2021年,伊斯坦堡被眾多頂級刊物讀者評選為世界上最好的城市之一,若喜歡伊斯坦堡這座城巿的美食、購物、藝術的話,民眾可以透過三部,包括:「伊斯坦堡的味道是新時尚」、「伊斯坦堡的購物是新時尚」和「伊斯坦堡的藝術是新時尚」等影片,了解聚焦這座城市的非凡體驗,突顯這座24小時營業的城市的多元化,精準覆蓋所有不同年齡、不同品味和不同預算的遊客。

伊斯坦堡以 14 世紀的加拉達石塔 ( Galata Tower) 聞名,從石塔的觀景台上可一覽博斯普魯斯 (Bosphorus) 海峽的廣闊景色。

美食是伊斯坦堡的新時尚

伊斯坦堡在國際媒體公佈的調研和各類「最佳名單」中一直被列為頂級旅遊目的地。在分別以藝術、美食和購物為主題的三部宣傳片中,伊斯坦堡正被更廣泛的觀眾所瞭解。伊斯坦堡的味道是新時尚(Taste in İstanbul is the New Cool)、伊斯坦堡的購物是新時尚(Shopping in İstanbul is the New Cool)和伊斯坦堡的藝術是新時尚(Art in İstanbul is the New Cool)這三部宣傳片,聚焦於這座充滿活力和多元化的熱門城市,為短線遊客和長線遊客均能打造多樣的體驗,這一系列宣傳片將在178個國家的電視和網路頻道上播出。

伊斯坦保藝術的新時尚展現多元城巿魅力

伊斯坦堡是一座歷史建築的寶庫,是這座城市古老過往的遺產,也是處於不斷擴展態勢的藝術與文化景觀,幾乎每個地區都有不同的旅行體驗。「伊斯坦堡的藝術是新時尚」引用了被認為是「世界第八大奇跡」的阿亞索菲亞清真寺(Hagia Sophia),致力於描繪這座城市獨特的歷史。這部宣傳片還聚焦于去年以更新的結構重新開放的阿塔圖克文化中心(Atatürk Cultural Center),以及當地的現代和當代藝術博物館,如伊斯坦堡現代博物館(İstanbul Modern)和Santral İstanbul。此外,這座「不眠之城」全年都有豐富的藝術與文化活動日程,如伊斯坦堡當代藝術博覽會(Contemporary İstanbul)和貝伊奧盧文化節(Beyoğlu Culture Route Festival)等。

伊斯坦堡的美食一直備受讚譽,受塑造這座城市的眾多文明的影響,伊斯坦堡的美食是探索這座城市的絕佳理由。「伊斯坦堡的味道是新時尚」突出了這個位於歐洲和亞洲交匯處的城市的多樣美食傳統,影片中以傳統的土耳其早餐和眾多餐廳與咖啡廳裡供應的鬱金香形狀的土耳其茶為開場,其中一些鏡頭可以看到伊斯坦堡少女塔(Maiden's Tower)景觀。晚餐前,可以俯瞰伊斯坦堡博斯普魯斯海峽(Bosphorus)景致的餐廳供應美味可口的開胃菜(meze)。此外,還重點介紹了世界聞名的baklava和güllaç等甜點;güllaç是一種傳統的土耳其甜點,由玉米澱粉、玫瑰水、牛奶和糖製成,搭配土耳其咖啡和土耳其軟糖。影片中還展示了像肉丸(köfte)、烤肉串(kebab)和轉爐烤肉(döner)這樣的美味佳餚,還有街頭小販出售芝麻圈麵包(simit)—一種極為受歡迎的土耳其麵包。

作為土耳其最大、最發達的城市,伊斯坦堡擁有豐富的購物選擇,從歷史市集,到概念店,再到精品店,可謂應有盡有。大巴扎(Grand Bazaar)是世界上最古老的室內購物中心之一,遊客可以借此機會帶回家手工製作的旅行紀念:手工地毯、手繪瓷磚、傳統茶具或是其他有趣的紀念品。專營土耳其設計師的精品店邀請時尚達人為他們的衣櫥增添獨一無二的款式,而塔克西姆(Taksim)和Nişantaşı這兩個城中最熱鬧的購物區則擁有大量國際知名品牌。此外,伊斯坦堡整座城市中都遍佈著龐大的購物和娛樂綜合體。

相關訊息可至土耳其官網(

)查詢!

※.影片:

圖片:土耳其旅遊推廣發展局提供