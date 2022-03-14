今年美股似乎流年不利，聯準會即將升息的預期使美股在年初陷入劇烈震盪，接下來俄羅斯在2月24日揮軍進攻烏克蘭，進一步加劇全球金融市場的動盤不安，本周聯準會就要召開貨幣政策會議，屆時將無可避免啟動升息循環，投資人短期內難以擺脫狂風驟雨，華爾街頂級分析師建議投資人在這種情況下應將目光放遠，並推薦五檔長期投資的首選股。

Needham & Company分析師Quinn Bolton點名美國儲存、通訊和消費電子晶片廠邁威爾科技（Marvell Technology Inc），稱如果有人願意逢低買進的話，邁威爾的估值相當吸引人。他表示，儘管經濟放緩，以及供應緊缺問題揮之不去，但邁威爾去年第四季的毛利率和每股盈餘均優於華爾街普遍預期。此外，該公司這兩項利潤指標的預測值以及營收目標也超出市場預期。

該分析師在其報告中表示，邁威爾的訂單額創下歷史新高，積壓訂單也創下天價，因此他維持該公司的「買進」評級不變，並將目標價上修至105美元。Bolton表示，邁威爾仍是我們2022年首選的半導體股。

邁威爾上周五股價下跌3.31%，收在63.09美元。

Wedbush王牌分析師Dan Ives點名特斯拉是長期投資首選。特斯拉位在德國柏林的超級工廠最近獲准投入其電動車的商業生產，Ives在報告中指出，這座德國廠是任何看漲其股價表現的核心關鍵。到目前為止，特斯拉一直都在上海生產電動車然後運往歐洲，這樣的產銷模式很快就變得難以維持，而2021年高漲的運輸成本帶來更多衝擊。

該分析師預期柏林超級工廠年產能將增至50萬輛，若再加上在美國奧斯汀的新工廠，特斯拉到2022年底的總產量可望達到200萬輛，比2021年的100萬輛產能高出1倍，代表著特斯拉在供應方面的大躍進。

Ives給予特斯拉「買進」評級，並維持目標價不變，仍為1,400美元。

特斯拉上周五下跌5.12%，收在795.35美元。

另外三檔獲點名的長期投資首選包括美國醫療保健與服飾品牌FIGS、華納音樂集團（Warner Music Group）和網路資安公司CrowdStrike。

Guggenheim Partners分析師Robert Drbul給予FIGS「買進」評級和35美元目標價。FIGS上周五收跌3.61%，為16.54美元。

Tigress Financial Partners分析師Ivan Feinseth給予華納音樂「買進」評級和目標價52美元，稱該公司近來股價疲軟似乎與基本面無關，反之該公司一直以來都在人才和內容方面大舉投資，並透過創新來推動營運增長。

華納音樂上周五收跌4.39%，為31.79美元。

Baird分析師Jonathan Ruykhaver給予CrowdStrik「買進」評級和目標價225美元。

俄羅斯入侵烏克蘭使網路安全疑慮升高，但也帶動CrowdStrike股價略為反彈，儘管距離其2021年11月創下的高點仍然遙遠。該公司去年經常性收入、全年營收以及經調整後每股盈餘都優於市場預期。

CrowdStrik上周五小跌0.25%，收在190.54美元。