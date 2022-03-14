周一韓股續弱，連2個交易日收跌。烏克蘭戰事不明及美聯準會議在即，以致於升息意味濃厚，市場隨之降溫。

周一南韓KOSPI指數收跌15.63點或0.59%，為2645.65點。外資賣超6390億韓元(約5.15億美元)。

領跌的權值股有電池製造商樂金能源解決方案跌7.03%；晶片製造商SK海力士跌0.85%。市場風向球三星電子升0.29%，為7.02萬韓元。

俄烏衝突持續，俄羅斯軍對對烏克蘭靠近北約成員國波蘭邊界的大型基地發射了大量導彈。

美國副國務卿周日表示，俄羅斯有透露跡象顯示，願意坐下來就烏克蘭問題進行實質性協商。

美聯準會本周召開會議，幾乎肯定的是，利率將從疫期期間的低水準提高。

股市看跌主要來自科技公司的下挫，這些公司通常對借貸成本更為敏感；反觀金融巨頭則逆勢走升。

南韓當地媒體稱，南韓總統辦公室認為，北韓最快會在今日發射洲際彈道導彈。

中國疫情升溫也促使投資人更為謹慎。

KB證券分析師Park Shin-ae表示，市場似乎受到中國更嚴厲防疫管制，以及俄羅斯對中國尋求物流援助的影響。

現代汽車跌2.66%，為16.45萬韓元；網路公司Naver持平。