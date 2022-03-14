警方後來發現郭男也交上了一位在美國定居的女友，雙方未見過面，女方也曾要求郭男匯款10萬元幫助友人，警方拆穿兄弟倆遇到愛情詐騙手法。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1對郭姓兄弟檔，因生活單純，透過網路交上女友，日前哥哥欲匯款給未蒙面女網友，弟弟深怕哥哥遭感情詐騙，焦急報警；警方到場勸阻，弟弟洋洋得意地說，他在美國定居的女友日前也要求他匯款10萬幫助經濟困難的友人，警方大驚，原來郭姓兄弟都遇到假女友，耐心勸戒兄弟倆，網路愛情詐騙手法勿上當。

三民一分局長明所警方3月10日下午3時許，接獲29歲郭姓男子報案，指稱他30歲的哥哥疑似遭到感情詐騙，警方獲報趕至民區建國一路的住處，郭男正在和哥哥通電話，郭男向警方表示，他的哥哥正要匯款給沒見過面的「女朋友」，希望警方能勸阻，警方告知郭男的哥哥，未謀面的女網友要求匯款，都是詐騙集團騙錢手法，郭男哥哥才恍然大悟！

警方和郭男哥哥通完電話後，郭男洋洋得意地向警方透露，他的女友目前在美國定居，日前女友也要求他匯款10萬元幫忙經濟困難的朋友，但他還沒答應女友匯錢；警方聽完，立馬告知郭男這也是詐騙手法，問郭男是否有見過對方，郭男只有照片和聊天，警方勸阻郭男，指他們兄弟倆都遇到網路愛情詐騙手法，千萬別輕易匯款。

郭男得知自己和哥哥癡情卻遇到詐騙集團，只能對著警方苦笑，並答應警方不會匯款給「假女友」。