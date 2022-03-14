周湯豪遠赴L.A.沙漠拍攝〈GOOD LIFE〉MV。（環球音樂提供）

周湯豪遠赴L.A.沙漠拍攝〈GOOD LIFE〉MV。（環球音樂提供）

NICKTHEREAL周湯豪14日釋出他自導自演的〈GOOD LIFE〉MV，他特別遠赴洛杉磯近郊的沙漠秘境拍攝，藉由無垠的沙漠表現出新歌想要表現的寬闊視野及開放的人生觀。他在炎熱的沙漠中一連曝曬了12小時，收工時化妝師說清楚看到他臉蛋一直在變紅、變深，一直到殺青時，簡直連跳三個色階，但周湯工作起來變拼命三郎，完全不以為苦說：「加州陽光讓我充滿能量！」

周湯豪為了作品完美，凡事全都自己來，他校長兼撞鐘，一人身兼多職，從聯絡交通、訂便當、演員到道具，他都自行聯絡不假手他人。〈GOOD LIFE〉MV從一早6點開始拍攝，整整在沙漠的陽光下曝曬超過12小時，周湯豪導演魂大爆發，盡量做到盡善盡美，超級敬業。他笑說：「但現在回頭看，還是覺得很爽，只要一碰導演筒，我就會熱血沸騰！」

周湯豪這次為了新歌特別飛越萬里到沙漠取景，隨著影像流洩，一舉把時空背景帶往疫情前的美國西岸，周湯豪表示新專輯除了到花東度假，「L.A.恰好成為我第二個旅程，也藉此拍攝了《GOOD LIFE》MV，算是一趟工作之旅！」環球官方也釋出好消息，接下來2週還會有新的MV面世，盡請粉絲期待。