內政部日前推出「行動自然人憑證APP」，國民黨立委鄭麗文指出，App宣稱申辦政府服務免插卡、免帳密，但首次認證仍須拿實體卡完成電腦認證，根本不是真正無卡化，民眾抱怨APP難用又不普及。內政部長徐國勇表示，會針對問題做相關改進，未來電信、金融業介接完成，使用範圍會擴大。

內政部在今年2月16日推出「行動自然人憑證APP」，安全性符合國際標準，民眾只須下載APP並完成註冊後，就可以指紋或臉部辨識進行身分識別或網路簽名，報稅等政府服務就可免插卡、免帳號密碼。

鄭麗文今在內政委員會質詢時質疑，APP上路近一個月，網路評價非常糟糕，APP最主要是無卡化目標，宣稱可以省掉插卡程序，APP宣稱可以省掉插卡程序，但認證時卻又要先以實體卡在電腦認證，沒有「無卡化」，且效期只有一年，每年都要再次認證、APP更新後也要重新認證，讓網友罵翻。

鄭麗文指出，到底這APP可以用在什麼地方？介接系統沒有完全建立起來，目前APP的系統介接，前10名都是中央機關，例如財政部的所得稅申報系統，完全沒有看到地方政府；民眾也抱怨APP難用又不普及。

鄭麗文表示，內政部從2019年編列相關預算，從自然人憑證虛擬化、系統化等標案，3年時間決標金額超過新台幣5000萬元，卻還被嫌到不行，質疑中華電信弄出這樣的系統，內政部是誰核准。

徐國勇表示，只有首次使用時才要插實體卡，是為了再次確認身分；效期部分，一年期滿後，其實是可以展延的，未來將針對問題做相關改進，因為APP推出時間短，但跟電信業、金融業都有相關介接，一段時間後，使用範圍會再擴大。

徐國勇強調，可能是標案名稱沒有很好，裡面的實體卡維護等都包含在標案內；內政部資訊中心主任黃國裕表示，APP前後費用不到200萬元。