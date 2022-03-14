大陸外交部發言人趙立堅今（14日）主持例行記者會。針對聯合國安理會11日舉行會議審議烏克蘭生物安全問題，美常駐聯合國代表琳達·湯瑪斯-格林菲爾德在會上稱，「大陸散佈假消息支持俄羅斯」一事，趙立堅回應，面對俄羅斯在烏克蘭發現的文件、圖片、實物等證據，美方只用一句假消息搪塞過去，難以交代、難以服眾。

趙立堅表示，烏克蘭境內生物軍事活動是國際社會共同的關切，根據日前公開披露的消息，烏克蘭境內數10座生物實驗室是按照美國國防部命令運行的，美國對這些實驗室活動投入已超過2億美元，美國有關研究目的是為致命病毒病原體的隱秘傳播建立機制。俄方官員表示，俄在烏克蘭境內發現了30多家隸屬於美國的生物實驗室，相關項目已被緊急銷毀，但發現了鼠疫、炭疽等病原體痕跡。美國副國務卿紐蘭承認，烏克蘭有生物研究設施，美方正同烏方合作，防止那些研究材料落入俄軍手中。

趙立堅說，美國媒體也稱，美國政府在烏克蘭秘密生物實驗室問題上撒了謊，向美國民眾隱瞞了支持這些實驗室的真正目的。世衛組織已經建議烏克蘭銷毀存放於該國公共衛生實驗室的高危病原體。面對俄羅斯在烏克蘭發現的文件、圖片、實物等證據，美方只用一句虛假資訊搪塞過去，難以交代，難以服眾。

趙立堅並反問，美方一貫標榜所謂公開透明，如果美方稱這是虛假資訊，那為什麼不公佈詳細資料自證清白？美方資助的2億美元到底花在了哪裡？美方對哪些病原體進行了什麼研究？美國駐烏克蘭使館在其網站上刪除了所有相關文件，他們是想要隱瞞什麼？美方為什麼20年來獨家反對建立禁止生物武器公約多邊核查機制？美方如果想證明清白，為什麼不開放這些生物實驗室，供國際專家獨立調查？