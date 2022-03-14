香港恒生指數今(14日)收跌4.97％，創2020年5月以來最大單日跌幅，收在19531點，失守20000點大關，也是2016年以來首度跌破20000點大關。

恒生科技指數暴跌11.03％，刷新歷史最大收盤跌幅。返港上市的中概股則集體重挫，其中，小鵬汽車跌超22％，理想汽車跌超19％，嗶哩嗶哩跌超19％，美團跌超16％，京東跌超14％，阿里巴巴跌超10％，騰訊跌超9％。

第一財經引述招商證券（香港）分析師郭圓濤表示，短期內儘管退市風險對中概股基本面並無影響，多重逆風影響下（俄烏衝突、香港本土疫情、美聯儲貨幣政策等），投資者情緒較為悲觀和政治因素導致的資金流出使得中概股和港股出現超賣，短期內仍將延續底部震盪行情。

郭圓濤預計，到2024年初，中概股退市可能會逐步落地。即便中概股以雙重主要上市或第二上市途徑回流港股，部分原有投資者可能面臨只能投資美國證券交易所掛牌股票的限制，無法將持倉轉往香港，而不得不清空或削減持倉，造成投資者基礎的永久流失，進而導致中概股估值承壓。