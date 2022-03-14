桃園市楊梅警分局草湳派出所去年跨區到蘆竹逮到盧姓毒品通緝犯，帶回派出所，豈料盧姓和王姓警員未注意手銬過鬆，李姓警員又因志工請吃鳳梨酥暫離值班台，讓盧嫌有機可趁，衝出派出所，桃檢考量3人無前科且坦然面對，予以緩起訴1年，但要向公庫支付5萬元。

楊梅警分局草湳派出所員警去年10月31日晚間10點多，跨區在蘆竹區上興路逮到盧姓毒品通緝犯，因盧拒絕夜間偵訊，當晚先送到楊梅警分局拘留室，直到隔天早上7點才帶往草湳所。

31歲盧姓警員負責將盧嫌左手扣上手銬，並銬在人犯戒護區的橫桿上，盧嫌一度表示尿急想上廁所而改為雙手向前上銬，返回後重新上銬，盧警未確認手銬鬆緊程度，備勤的王姓警員製作筆錄時，也未再次確認手銬是否過鬆，直到擔任值班勤務的李姓警員，2度因志工請吃鳳梨酥，為將志工請回休息區而短暫離開值班台，盧嫌見手銬過鬆又無人看手，有機可趁，竟自行掙脫手銬，衝出派出所大門逃逸。

3名員警被警方依過失致人犯脫逃罪函送偵辦，桃檢審酌3人都坦承不諱，庭訊態度佳，且都無前科，素行良好，僅因一時失慮所致，有監視器錄影檔和照片為證，認為應給予啟新機會，將3人都予以緩起訴1年，並命自處分確定後半年內向公庫支付5萬元。