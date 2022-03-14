台南市3月9日爆發台南首起醫院內感染事件，院內3月8日晚間暫停急診、門診、健檢等業務至3月14日。今日恢復部分門診，但看診數僅約平時的4分之1。院方表示，醫院432名相關人員一、二採後，PCR結果都為陰性。此外，為了保險起見，自今日上午起召回700多位從2月28日到3月7日來醫院就診的民眾。

台南市3月9日新增2起本土確診個案，均為新營區某醫院的藥事人員，8日晚間採檢該醫院432名人員全為陰性，經第2次PCR採檢也都是陰性。院方表示，對於醫院來說，現在要做的，第一個是確認院內沒有感染源，不管對於環境或人員，後續會與主管機關討論，有必要的話會再進行三採。

院方說，目前已召回從2月28日到3月7日期間來醫院就診的民眾，共計700多人，他們今天上午都陸續來醫院門口外做快篩，若有疑慮的人，院方會安排進一步做PCR採檢，確保所有人員都安全；也籲請被通知要來做快篩的民眾，都能配合防疫、盡快來做篩檢。

院方提到，今天首日只有恢復3個門診，包含內科、外科和眼科，每位來就診的民眾進入醫院前，都會要求他們做快篩，確定呈陰性沒有問題後，才會讓他們入院看診。另外，為了把所有召回的700多人做完快篩，故15日將暫停門診；16日恢復與否，則會視這2天快篩結果再決定。