兩款新湯底九州特濃厚豚骨鍋、老罈酸菜白肉鍋，只要40元即可升級享用。（馬辣集團提供）

即日起至31日，搭配指定方案享金箔龍蝦明太子炙燒和牛握。（馬辣集團提供）

台式火鍋拚創意搶攻市場話題跟嘗鮮話題，馬辣集團旗下人氣火鍋「涮樂和牛鍋物」將拉麵變火鍋，和牛做蛋餃奢華入鍋，樂多多集團旗下「狂一鍋」，繼將排骨酥、臭豆腐、生炒花枝等街頭、廟口、夜市常見的台灣小吃，包裝變身成鍋物上桌，再度突發奇想，研發「客家鹹湯圓」湯底，用台味加上創意吸引消費者嘗鮮。

「狂一鍋」找來「台菜王子」黃景龍主廚為狂一鍋設計的「客家鹹湯圓」湯底，把小吃與濃郁醇厚的火鍋湯底圓滿結合，桌邊以豬油炒香五花肉，依序將乾香菇、蝦米、蒜頭入鍋爆炒，再注入高湯與茼蒿，湯滾後下紅白湯圓，最後以胡椒粉、紅蔥酥、香菜與芹菜來提味。

黃景龍主廚表示，如何將大家熟悉的「湯品」轉換為適合火鍋的湯底，是研發過程中最大的考驗，營造出「客家鹹湯圓」湯底濃醇口感與香氣渲染力的秘密武器，正是「台菜95味」中的胡椒粉與紅蔥酥。「客家鹹湯圓」湯底，消費者可以根據個人喜好任意搭配牛、豬、雞肉或是海鮮，內含蔬食自助吧的套餐價369元起。

馬辣集團旗下新品牌「涮樂和牛鍋物食べ放題」主打創新和牛吃法，除了火鍋，同時提供和牛握壽司、和牛咖哩...等豐富選擇以及產地直送銅板價海鮮、各式冷藏鮮切肉品和超低價399元吃到飽，搶攻市場，挾極高CP值與人氣，短短半年，已擁3間分店。本月再推話題新品，將豚骨拉麵變成火鍋湯底與台日異國創意握壽司，求新求變。

擅長創新和牛吃法的涮樂，除了供應澳洲M6~M9＋黑毛和牛與美國SRF極黑和牛肉片原塊肉，現點現切給火鍋涮煮，還有真實吃得到肉塊的「極上和牛黑咖哩」與「金箔黑松露炙燒和牛握壽司」多種吃法，不僅如此，這次還將觸角延伸到鍋物配料，推出新品「手作和牛蛋餃」內餡選用澳洲黑毛和牛絞肉，加入蔥花提味，外皮則是以豐厚蛋皮包裹。

大受好評的握壽司，涮樂新品「金箔龍蝦明太子炙燒和牛握」精選美國見島和牛原塊肉片，鋪上每公斤要價10萬5000元的金澤縣產食用金箔，海陸饗宴盡收口中；隱藏版台日雙拼的「炙燒烏魚子焦糖玉子握」選用層層玉子厚蛋薄沾細糖與雲林北港烏魚子一同燒烤，美味十足。即日起至

31日止，含2成人以上同行，不限男女、不限時段，只要提前至少1日預約並在Google給予五星好評，便可享有每鍋免費升級湯底1次。若選擇「極上和牛放題／極上雙和牛放題」指定方案，同行者任1人身份證字號有數字「2、3、8」任2碼亦可搭配參與活動方案。