抱回光復高中甚至是新竹市史上首座HBL冠軍盃的光復高中籃球隊員們14日回到學校，受到全校英雄式歡迎。（陳育賢攝）

抱回光復高中甚至是新竹市史上首座HBL冠軍盃的光復高中籃球隊員們14日回到學校，受到全校英雄式歡迎。（陳育賢攝）

抱回光復高中甚至是新竹市史上首座HBL冠軍盃的光復高中籃球隊員們14日回到學校，受到全校英雄式歡迎。（陳育賢攝）

2015年才成軍的新竹市光復高中籃球隊，此屆在HBL高中籃球聯賽中一路橫掃千軍，13日晚間與強敵南山高中再次對戰，過程緊張萬分、呈現近分拉距，最後以2分之差氣走南山小將，抱回光復甚至是新竹市的首座冠軍盃，隊員們14日回到學校，受到全校英雄式歡迎。

「雖然心情不會緊張，但仍是興奮到一整晚都沒睡，感覺整個人還在球賽的那個夢境裡面，對於最後一擊其實沒能想太多，有進沒進都只有自己要扛起這個責任，對於下一步，還要跟家人研究。」贏球最大功臣同時拿下MVP的最強高中生陳將双興奮的說。

隊長張俊生則表示，大家都辛苦了一年，冠軍盃拿到了，這一切都值得了，要謝謝所有為光復加油的親朋好友、師長們，有大家的支持，才能讓他們更努力的去拚奪到這座冠軍，未來上大學也希望能再朝自己心中的目標前進。

為了迎接冠軍隊伍回到學校，光復全校師生今天下午1時全數擠至校門口至體育館的道路兩旁，以英雄式歡迎隊員們返校，冠軍隊則由校車載返至校門口，隊長張俊生抱著冠軍獎盃率隊下車，全校師生早已瘋狂尖叫，彩帶、歡呼聲四起。

校長程曉銘說，光復籃球隊一路走來其實非常的辛苦，當初在球員甄選的時候並不是真正的甲組球員，不過，選手們都非常的努力，這一年大家都練的很艱辛，他要感謝球員們在這段時間辛苦的付，讓學校有改變的契機，並希望就從現在開始，光復會變的更好更強。

教練陳定杰則表示，這座冠軍是屬於所有光復師生跟新竹市民共同的榮耀，我們進到4強後，就決定一定要把冠軍帶回學校，這一路走來，孩子們有師生、強大的市民最堅強的力量作後盾，我們才能無所不能的帶回冠軍盃。