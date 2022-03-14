美中新一波金融戰開打，美國證券交易委員會（SEC）上周四（10日）出重拳，點名5檔中概股面臨下市危機，拖累中概股連兩天遭血腥大屠殺，加上大陸疫情拉警報，深圳、東莞封城，內外因素夾殺，今（14）日陸港股也難逃崩殺命運，尤其港股盤中狂跌逾1100點，終場慘殺1022點（或4.9%），收在19531點，破2萬點整數關卡，創下6年來新低。

美國中概股遭SEC盯上後，立馬淪為市場殺盤重心，那斯達克金龍中國指數於10日和11日分別重挫10％和10.2％，遠落後於美股大盤。

目前在美掛牌中概股共271檔，總市值於最近兩個交易日共蒸發約1824億美元，（約人民幣1.16兆元）。截至11日收盤，中概股總市值一路跌破1兆美元大關至9724億美元。

美國中概股面臨下市風暴延燒，今天陸、港股殺成一片，上證指數終場大跌2.6%、收在3223點；深證指數下跌3.08%、收在120633點；創業板重挫3.56%最慘；而港股更是重災區，盤中遭血洗，指數崩殺逾1100點，終場仍狂瀉1022點（或4.9%），收在19531點，破2萬點大關，創下2016年2月以來新低。

恆生科技指數跌幅超過 11%，寫下史上單日最慘跌幅，小鵬、美團 、阿里巴巴股價的跌幅都超過 10%，理想的跌幅更高達20%。

SEC於10日宣布，百勝中國（Yum China）、百濟神州(BeiGene）、再鼎醫藥（Zai Lab）、和黃醫藥（HutchMed）及盛美半導體設備(ACM Research）恐面臨下市風險，並未遵守《外國公司問責法》（HFCAA）的規定，如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，SEC有權將其從交易所摘牌。

財信傳媒董事長謝金河表示，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）針對外國控股公司提出責任法案，已有5家中企可能被除牌，很多中資股回到香港上市，股價紛紛跳水。大多數中企股價輕者跌5、6成，重的跌8、9成，現在市值萎縮，競爭力也節節敗退。像阿里巴巴市值從8679.69億美元墜落到剩下2468億美元，阿里的擴張力道大大受限；而小米市值剩下4681億港元。

他認為，大市值企業代表的是一個國家產業的競爭力，過去代表中國在全球攻城掠地的中國企業，在過去一年，股價紛紛倒下，這是中國經濟潛在的一個大變數。今年中國經濟保五會有很大的難度！