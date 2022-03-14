美稱俄要求中提供軍援 陸外交部斥：虛假訊息 16:532022/03/14 旺報 陳冠宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外交部發言人趙立堅。（圖／大陸外交部） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國有線電視新聞網CNN今日引述美國官員的談話，指俄羅斯已要求中國提供包括無人機在內的軍事支持，並為其入侵烏克蘭提供經濟援助。 大陸外交部發言人趙立堅主持例行記者會，被問及此問題時表示，近期美方在烏克蘭問題上接二連三地散佈針對中國的虛假訊息，「用心險惡」。 趙立堅說，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的，中方一直以來為勸和促談發揮著建設性作用。當務之急是各方保持克制，為緊張局勢降溫，而不是火上澆油。推動外交解決而不是使局勢進一步升級。 CNN：俄羅斯已向中國請求軍事、經濟援助 抗俄大打資訊戰 烏克蘭啟用人臉辨識技術 #俄羅斯 #假訊息 #烏克蘭 #中方 #援助 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄德法元首通話無果 美國續供烏防衛武器 04:102022/03/14 國際大事 俄軍俘虜第二名烏克蘭市長 歐盟：強烈譴責 03:282022/03/14 國際 俄烏第四輪談判最快今登場 耶路撒冷是首選 04:102022/03/14 國際大事 烏克蘭危機 《台灣關係法》起草人曝對台最大啟示：別相信美國這個謊言 08:182022/03/14 政治 新聞透視》建軍政策急轉彎 勿以人廢言 04:102022/03/14 政治要聞 烏克蘭數千人齊聚刻松和平示威 傳俄軍開火示警 14:382022/03/14 國際 《國際產業》烏國最大鋼鐵廠 Metinvest焦炭工廠遭砲擊 12:482022/03/14 財經 知名紀錄片導演在烏克蘭「遭俄軍槍殺身亡」享年50歲 10:392022/03/14 娛樂 俄烏戰爭對台影響 國發會：影響有限、物價有平穩機制 12:432022/03/14 財經 美重話警告 陸若援俄攻烏絕對要面臨後果 07:382022/03/14 國際 邊打邊談 俄軍炮擊烏克蘭西部 04:102022/03/14 財經要聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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