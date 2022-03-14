美國有線電視新聞網CNN今日引述美國官員的談話，指俄羅斯已要求中國提供包括無人機在內的軍事支持，並為其入侵烏克蘭提供經濟援助。

大陸外交部發言人趙立堅主持例行記者會，被問及此問題時表示，近期美方在烏克蘭問題上接二連三地散佈針對中國的虛假訊息，「用心險惡」。

趙立堅說，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的，中方一直以來為勸和促談發揮著建設性作用。當務之急是各方保持克制，為緊張局勢降溫，而不是火上澆油。推動外交解決而不是使局勢進一步升級。