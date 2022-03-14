俄烏局勢不明，傳出喜憂參半的消息。內地新冠疫情爆發，單日確診人數飆兩年新高，廣東疫情延燒，深圳於周日宣布封城，直接壓抑了市場信心。

周一香港恆生指數暴跌1022.13點或4.97%，為19531.66點。國企股(H股)跌505.05點或7.15%，為6555.55點。

科技指數大跌11.03%，為3778.60點。美團跌16.8%，京東跌14.8%，小米跌8.6%，嗶哩嗶哩跌19.4%。中國疫情出現惡化，單日確診超過3000人，電子製造業中心深圳周日宣布封城，多家大型電子工廠也配合防疫規定，紛紛宣布停工。

騰訊跌9.8%，阿里巴巴跌10.9%。消息人士透露，該兩家公司未來幾周將宣布裁員，騰訊裁10%至30%，阿里裁約30%。

汽車股跌13.0%，為領跌最多的板塊。小鵬汽車跌22.2%，為82港元；理想汽車跌19.6%，為84.1港元。

旅遊股也跌12.9%。呷哺呷哺跌11.4%，北京機場跌10.6%，永利澳門跌13.2%。