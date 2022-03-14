原料藥廠台耀(4736)下午舉行線上法說會，受到新冠疫情的影響，針劑廠遞延3季左右，所以去年度並沒有貢獻，預期今年下半年國際性查廠就會慢慢展開和進行，業務可望會逐季貢獻出來，希望今年這部分的營收占比將達10%左右，並將會逐漸放大！

台耀重要原料藥各產品全球市占率約40~70%不等，目前產品供不應求，產線還在擴建當中，至於大陸市場，新產品將陸續推出，可望增加業績新活水。

台耀重要原料藥近況，降膽固醇、降磷酸鹽等高分子產品，Sevelamer Carbonate&Sevelamer HCI歐洲市場今年預計將有20~30%的成長幅度，新興市場需求也很強勁；Colesevelam美國學名藥占99%市場份額，台耀市占約8成，目前歐洲市場完成註冊，預計2022年中產品上市；Colestipol，美國市場學名藥占99%市場份額，除原廠授樣的學名藥公司外，已上市的學名藥廠皆使用台耀的原料藥。

台耀指出，目前ADC客戶需求快速擴大，國內外包括台灣、美國、歐洲與大陸客戶多樣化，這部分的需求快升溫，將持續擴大服務能量，預期後續會有明顯的成長。

在子公司表現方面，台耀指出，台新藥品開發進度符預期，眼藥三期臨床快完成，有機會趕在年底到明年初可望請藥證。另外，台新藥和台康合作的已簽署協議，對台耀的支出來說，可以節省資金。