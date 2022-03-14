新北市新莊分局賴姓副分局長日前以參加同仁父親公祭名義「公車私用」，駕駛偵防車載著老婆到花東遊玩，還在臉書上打卡，更用公務加油卡加油，後因他騎乘警用公務機車，再載老婆上陽明山遊玩超速 ，罰單寄到市警局後勤科全案才曝光，目前新北市警察局政風處已介入調查中。

據了解，賴姓副分局長原代表分局，去年12月1日前往台東，參加同仁父親公祭，他依規定向偵查隊借用偵防車後，再向分局請了11月29、30日2天假，載著妻子前往花東地區遊玩，並在臉書上打卡，還使用公務加油卡加油。

除公務汽車外，賴姓副分局長還向分局行政組借用警用公務機車往返北市東區住處與分局，今年2月間，更騎著該部機車，載老婆上陽明山遊玩，然因超速被拍照告發，新北市警局後勤科收到罰單追查後，全案這才曝光。

新北市警察局表示，目前已指派市警局政風室展開調查，初步調查結果而言，確有派車不當等問題，將進一步通知賴姓副分局長前來訊問接受調查，後續也將秉持不護短丶公正丶獨立調查，倘缺失查實將依規定從嚴議處。