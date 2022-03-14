校徵季起跑，各大企業把握機會前進校園招募新鮮人，國內房仲龍頭信義房屋拚轉型，為了加速建構出完整的「居家生活生態圈」，積極展開人才布局。除招募不動產經紀人員，也積極尋找數位科技人才，並首度啟動儲備幹部計畫，提供為期2年的專業培訓，保障年薪120萬且最高可達150萬，培養綜合型幕僚人才，宣告加入金控業、科技業的搶才戰。

信義房屋表示，儲備幹部計畫提供極具競爭力的薪資待遇，保障年薪120萬，且透過專案績效表現年薪最高可達150萬，還有為期2年的專業培訓，包括輪調集團各部門，高階主管指導等等，加速奠定專業知識的深度與廣度；長期職涯可在經營管理、策略企劃或營運體系間發展，未來更以主管職為目標，因此，鎖定國內外大學或研究所的應屆畢業生，及工作經驗兩年內的社會新鮮人，期能吸引具有抗壓性、企圖心、開放創新並具團隊協作能力的人才加入。

數位科技人才部分，信義房屋指出，已陸續開出超過20種的職缺，包括雲端數據架構師、數據科學家、前端工程師、APP開發工程師、UIUX設計師等。信義房屋將持續塑造數位人才最重視的技術交流學習環境、敏捷式管理文化。

信義房屋即日起巡迴全台各大專院校徵才博覽會，安排現職同仁親自分享工作經驗，廣招質優畢業生加入。(圖/信義房屋提供)

近年正逢房市熱度越來越高，房仲本業起家的信義房屋也持續招募質優不動產經紀人員加入。薪資部分，提供6個月保障底薪5萬元及業界首創的「30天工作鑑賞期」，若期滿發現志趣不合，由公司提供「5萬元轉職金」轉換跑道；培訓方面，也設有專任講師群提供百堂系列課程，且每季固定選拔店主管，提供多元透明的升遷管道。

信義房屋全台直營，業務或幕僚人才也都享有具有競爭力的薪酬福利制度，包括固定發放每年稅後營業利益1／3給同仁作為年終獎金、買賣房地產服務優惠、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」等。信義房屋即日起至5月中巡迴全台各大專院校徵才博覽會，安排現職同仁親自分享工作經驗，參與現場互動遊戲還可以抽iPhone13 Pro，詳情可上信義房屋人才招募網查詢。