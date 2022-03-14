高雄壽山動物園侏儒河馬秋吉（左）與春圓一見鍾情，成為佳話。（壽山動物園提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄壽山動物園的白犀牛犀奇（左）和大牠25歲的寶寶陷入苦戀，仍等待愛情萌芽的那一天到來。（壽山動物園提供／柯宗緯高雄傳真）

3月14日白色情人節，正在休園整建的高雄壽山動物園，首度剖析動物們的感情世界，原來動物明星紅毛猩猩「咪咪」與「阿宏」是假情侶，事實上郎有情、妹無意，而白犀牛「犀奇」則陷入苦戀；羊駝「酷哥」則大享齊人之福，若在人類社會中恐被封為「渣男」。

壽山動物園表示，紅毛猩猩「咪咪」每次登場都有新鮮事，之前被笑說扮演工讀生擦玻璃，這次則利用白色情人節向外界澄清，其實與「阿宏」只是螢幕情侶。

動物園還大爆料說，阿宏在咪咪還沒到動物園前是個「宅男」，時常將麻布袋往頭上一蓋就是一整天，完全窩著不動，但為擄獲咪咪芳心，阿宏透過各種捉弄試圖吸引咪咪注意，但這種「中二」行徑對於喜歡獨處的紅毛猩猩似乎不太見效，戀情始終無法萌芽。

黑猩猩「莉忠」脾氣較為暴躁，每次只能和1位母猩猩「曼華」或「美珍」獨處，才不會傷及彼此感情；臉部為暗紅色的胭脂猴是老夫老妻，雖然住一起，但各自行動「貌合神離」，難以同框。

黃腹藍琉璃金剛鸚鵡「BOSS」和「老闆」則是歡喜冤家，愛吵架卻又愛黏TT，其實金剛鸚鵡喜歡群居，嗓門很大且對同伴的依賴感很深；長鼻浣熊「伍德」與兩位母浣熊繁衍後代無數；羊駝「酷哥」在羊駝圈裡反而很吃得開，享受齊人之福。

壽山動物園表示，先前為了繁衍物種，向台北動物園借殖侏儒河馬「秋吉」，主動的秋吉與來自台糖池上牧場的「春圓」在壽山動物園相遇後，展開熱烈追求，終於在2019年喜獲麟兒「圓寶」。

同樣也來自台北動物園的白犀牛「犀奇」，雖努力在母犀牛「寶寶」身邊徘徊，無奈大牠25歲的寶寶似乎不接受「犀引力」，遲遲未擦出愛的火花，這些有趣的動物互動故事，在休園整建期間仍持續在動物園裡進行中。